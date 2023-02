Sul suo Instagram, l’olandese Gini Wijnaldum suona la carica in vista del match dell’Olimpico, in programma questa sera alle 20:45. Con l’assenza di Dybala e Pellegrini, il numero 25 giallorosso si lancia nella corsa ad una maglia da titolare, nonostante abbia messo nelle gambe solo pochi minuti nelle gare con Lecce e Salisburgo. Con la didascalia: “Ritorno all’azione. Tutto pronto per il match di oggi. Daje” ed una foto che lo ritrae sorridente, Gini è pronto a dare il suo contributo alla Roma.