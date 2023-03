Wijnaldum: “Risultato deludente ieri. Felice di aver giocato una partita dopo tanto tempo” – FOTO

La sconfitta contro la Cremonese brucia ancora e si farà sentire per diverso tempo. La Roma cade allo stadio Zini di Cremona contro i grigiorossi, bestia nera in questa stagione per i giallorossi. Tra i più delusi c’è sicuramente Georginio Wijnaldum. Il ritorno in campo da titolare e la partita interamente giocata hanno coinciso con una sconfitta amarissima. L’olandese ha espresso tutto il suo disappunto sui social: “Risultato deludente ieri, anche se sono felice di aver potuto giocare di nuovo una partita intera dopo così tanto tempo“. Nonostante questo, la risposta dell’ex Liverpool sul campo c’è stata, quantomeno sull’aspetto della qualità. Che sia un inizio per lui.