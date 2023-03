Wijnaldum: “Questo è il miglior modo per cominciare gli ottavi di finale. Ora testa al ritorno” – FOTO

Esperienza al servizio della Roma. Gini Wijnaldum ha sostituito Lorenzo Pellegrini al sessantesimo della sfida degli ottavi di finale di Europa League contro la Real Sociedad. Il centrocampista olandese è stato prezioso nella gestione del risultato.

In diverse situazioni, infatti, ha risolto possibili problemi, andando poi ad aiutare anche offensivamente. Gini, inoltre, ha sedato anche gli animi accessi di Matic e Cristante, venuti a contatto per questioni di campo. Sul profilo Instagram, Wijnaldum ha commentato la vittoria: “Questa è il modo per cominciare gli ottavi di finale di andata. Ora testa al secondo“.