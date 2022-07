Wijnaldum, questione di ore. E Bailly adesso è più vicino

Il Messaggero (G. Lengua) – Il mercato della Roma corre. Dopo l’arrivo di Dybala ogni sogno è lecito e il tassello Georginio Wijnaldum rappresenta un passo in avanti decisivo per la lotta allo scudetto. Il centrocampista del Psg potrebbe trasferirsi nella Capitale già nelle prossime ore perché la trattativa è vicinissima alla chiusura.

A ritardarla anche un bonus di circa 3 milioni presente sul contratto del calciatore, che dovrebbe incassare il 31 luglio. Mourinho e la squadra lo aspettano, nello spogliatoio è dato come un acquisto fatto anche se restano da limare alcuni dettagli.

Il via libera alla cessione c’è, ma il problema è l’ingaggio di 7 milioni più bonus che la Roma non vuole pagare per intero. La richiesta di Pinto è di corrispondere la metà strappando un prestito. Intanto, i giallorossi hanno incassato l’ok di Georginio che attraverso i social sta pressando le società per trovare al più presto un accordo. Segnali che certificano la sua volontà di cambiare aria.

La stessa che ha Bailly ormai sceso nelle gerarchie di ten Hag dopo l’acquisto di Lisandro Martinez. La Roma, con l’aiuto di Mourinho, sta cercando di chiudere anche questa trattativa sulla base del prestito con partecipazione sullo stipendio, forte anche in questo caso del gradimento del difensore.