Wijnaldum può tornare contro il Lecce. Parte in panchina, pronto a entrare. Lorenzo cerca il riscatto

La Gazzetta dello Sport (M. Cecchini) – Parliamo di Georginio Wijnaldum e Lorenzo Pellegrini che, sia pure in modi diversi, oggi a Lecce avranno addosso gli occhi del tifo romanista. Il centrocampista olandese è quello che al momento sembra avere un credito più grande con la fortuna. Inutile dire che per Mourinho sarebbe una benedizione per poter fare turnover, visto che adesso ricominceranno i doppi impegni settimanali, con la squadra giallorossa impegnata già giovedì prossimo a Salisburgo. La speranza dei suoi tifosi è quella di vederlo alzare la panchina per prendere in mano il gioco della squadra.

Discorso diverso quello che riguarda Lorenzo Pellegrini. Nonostante la chiara leadership che esercita nella squadra e il ruolo centrale che lo stesso Mourinho gli ha sempre riconosciuto, è di nuovo rientrato nel mirino di una parte dei sostenitori romanisti, che gli imputano di essere protagonista di una stagione di basso profilo. Per questo la voglia di fare una grande prova a Lecce gli brucia dentro, così come a tanti altri.