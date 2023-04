Wijnaldum: “Non ho paura del Feyenoord ma voglio il meglio per loro. Ora sono un loro avversario”

Alla vigilia del match di Europa League tra Feyenoord e Roma, l’ex della sfida, Gini Wijnaldum, ha parlato ai microfoni della UEFA: “Qual è stata la mia reazione al sorteggio? A essere onesti, ho pensato ‘Oh, no’. Non perché ho paura di giocare contro il Feyenoord, ma ovviamente voglio il meglio per loro e sostengo il club a livello nazionale, oltre che a livello europeo. Ora sono un loro avversario. Quindi, è una situazione un po’ strana. Da quando Arne Slot è al timone della squadra, penso che il Feyenoord abbia fatto buoni progressi. È bravo a costruire una squadra forte. Ciò è stato evidente anche dal modo in cui hanno gestito i trasferimenti dei giocatori che hanno lasciato il club. Sono stato felice quando ho scoperto che si sarebbe unito al Feyenoord perché aveva avuto successo all’AZ Alkmaar. Ha continuato così”.