Wijnaldum, il rodaggio va a rilento: in Austria un solo pallone in 20 minuti

La Gazzetta dello Sport (A. Pugliese) – “Un conto sono gli allenamenti, un altro le partite. Ed è qui che si capisce il recupero di un giocatore”. E allora per sapere come sta davvero Georginio Wijnaldum bisogna partire da qui, dalle parole di Mourinho alla vigilia della sfida di giovedì in Austria. E dai numeri, quelli delle partite con Lecce e Salisburgo. Wijnaldum va ancora con il freno a mano tirato, gli mancano i tempi, spesso in campo sembra spaesato. È capibile, certo, considerando la lunga assenza. Questo però vuol dire che per rivedere il vero Wijnaldum ci vorrà ancora un po’, qualcuno dentro Trigoria sussurra una ventina di giorni. E di partite, però, perché Mou in tal senso è stato chiaro: “Arriverà anche il momento in cui Gini tornerà in campo da titolare, ma prima deve ritrovare confidenza con le gare”. Insomma, vederlo dal via domani sembra difficile, ma poi Mourinho su queste cose è anche particolare, non si sa mai.