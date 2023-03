Wijnaldum, il gol più amaro di sempre

Corriere dello Sport (R. Maida) – Nella domenica del primo gol in Serie A di Zalewski anche Gini Wijnaldum ha segnato per la prima volta con la Roma. Ma c’è poco da festeggiare al termine di una partita che ha cancellato la magia: l’Olimpico non è più il fortino inespugnabile del 2023 da quando il Sassuolo ha incenerito ogni statistica.

Wijnaldum lo sa che così non si va lontano. Ne ha viste tante in carriera da riconoscere l’instabilità di un momento negativo. Non a caso, dopo il cucchiaino che ha certificato il 3-4 a tempo scaduto, ha pensato soprattutto a correre veloce erso il centrocampo più che a godersi la bellezza del gesto tecnico. E dell’impatto liberatorio di un’emozione, dopo il grave infortunio che gli ha spezzato gamba e stagione

Quel che gol, che aspettava da un anno e mezzo, resta nei libri della Serie A ma non significa quasi niente per lui, che è ancora molto indietro e non riesce a trascinare la Roma come vorrebbe e come Mourinho spererebbe.