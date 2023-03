Wijnaldum da ex: “Difficile sfidare il Feyenoord”

Corriere dello Sport (J. Aliprandi) – La convocazione in nazionale non potrà che far bene a Gini Wijnaldum. II centrocampista è tornato tra i convocati dell’Olanda a un anno esatto dalla sua ultima apparizione, e sarà vicecapitano della squadra alle spalle di Virgil van Dijk. La Roma in Europa League affronterà il Feyenoord, ex squadra di Gini: “Non sono stato contento del sorteggio. O meglio, c’è stata una sensazione di si e no. Il Feyenoord è il club che normalmente sostengo, ora dobbiamo eliminarlo dalla coppa. Sarà una partita al tempo stesso difficile e piacevole da giocare. Ho già giocato contro il Feyenoord al Kuip con la maglia del PSV. All’epoca i suoi tifosi non erano molto contenti che me ne fossi andato. Ma ora quel sentimento è passato, credo. In Europa League c’erano avversari molto difficili e il Feyenoord era uno di questi”.