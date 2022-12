Prosegue il recupero per Gini Winaldum dopo l’infortunio di questa estate. Il centrocampista olandese filma praticamente ogni giorno i suoi progressi su Instagram e ora ha iniziato i carichi di lavoro allenandosi a Dubai con il pallone. È lo stesso calciatore a condividerlo sui social con un post comprendenti diverse foto in compagnia di Rajiv van La Parra, giocatore attualmente svincolato. Chissà che possa essere quantomeno convocabile per le prime gare di Gennaio.