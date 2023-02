Wijnaldum: “Ci risiamo, un’altra partita oggi. DAJE” – FOTO

Carica Wijnaldum. Il centrocampista giallorosso è pronto per la trasferta contro la Cremonese. Come di consueto, l’olandese ha pubblicato sui social un messaggio di incoraggio prima del macth: “Ci risiamo, un’altra partita oggi. Daje”.

Per Wijnaldum questa potrebbe essere una giornata decisiva, da ricordare. Le probabilità di rivedere l’olandese in campo da titolare dopo sei mesi dall’infortunio sono tantissime, farà coppia con uno tra Matic e Cristante.

Here we go again, another match today 🔥 DAJE!💪🏾#ASRoma #CremenoseRoma pic.twitter.com/cnWuGrMV3v

— Gini Wijnaldum (@GWijnaldum) February 28, 2023