“I primi minuti di gioco si avvicinano”. Con questa frase suona la carica Gini Wijnaldum sul proprio Twitter. Assente dallo scorso 21 agosto per la frattura della tibia in allenamento, il centrocampista olandese non vede l’ora di scendere in campo. Domani Roma-Lecce alle 18:00, potrebbe essere l’occasione per rivedere in campo il numero 25.

The first playing minutes are getting closer 🤩 pic.twitter.com/B3HwAV4dkG — Gini Wijnaldum (@GWijnaldum) February 10, 2023