“Andata! Felice della vittoria in casa e di aver contribuito con un gol”

Queste le parole pubblicate da Gini Wijnaldum su Instagram. La Roma vince contro la Sampdoria per 3-0 e il centrocampista è anche autore del gol che da il via alle marcature giallorosse. Il miglior modo per ricominciare dopo la sosta.