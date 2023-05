Wijnaldum: “A metà strada. Prima tappa completata, alla prossima” – FOTO

Il primo round delle semifinali se lo aggiudica la Roma. La squadra giallorossa esce vittoriosa dall’Olimpico nell’andata contro il Bayer Leverkusen al termine di un match combattuto, portato a casa grazie ad una ottima prova di squadra. Ma la vittoria non è solo l’unica nota positiva. Ieri sera infatti Gini Wijnaldum è tornato in campo ed ha aiutato la squadra gli ultimi 15 minuti per difendere il risultato. L’olandese ha condiviso le sue sensazioni attraverso un post sui social: “A metà strada. Prima tappa completata. Alla prossima“, la didascalia annessa. Il messaggio è chiaro: ci sono ancora 90 minuti da giocare e la finale va conquistata.