Scamacca resta uno dei nomi in lista per la Roma, ma attualmente è il piano B. Mourinho vorrebbe Morata e il GM sta facendo di tutto per riuscire a portare lo spagnolo nella Capitale. Intanto Scamacca, che ha già dichiarato la sua volontà di voler tornare a Roma, ha recuperato dall’infortunio al ginocchio e continua la preparazione col West Ham. Nell’amichevole di oggi sfiderà il Tottenham, partendo però dalla panchina. Si esclude che questo possa essere un indizio di mercato, visto che in ogni caso l’accordo con il club inglese non è stato ancora raggiunto. La Roma lo vorrebbe in prestito e hanno chiesto informazioni anche Milan e Juventus.