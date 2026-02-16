Wesley, uscito dolorante nella partita del Maradona di ieri sera, protagonista assoluto di questo inizio di stagione, aveva rassicurato in mattinata i tifosi giallorossi circa l’entità dell’infortunio.

Notizia di pochi minuti è l’esito degli esami strumentali a cui si è sottoposto il terzino brasiliano: trauma contusivo del compartimento mediale della caviglia sinistra. I tempi di recupero per un infortunio di questo tipo generalmente variano dalle 3 alle 8 settimane di stop. Essendo però, un recupero molto soggettivo, tutto dipenderà da come risponderà il calciatore. In forte dubbio la sua presenza sia con la Cremonese che con la Juventus: brutta notizia per Gasperini, che perde una pedina importante sia nello scacchiere difensivo, sia in quello offensivo.