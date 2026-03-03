Wesley squalificato, Rensch lo sostituirà a Genova

CORRIERE DELLO SPORT (Jacopo Aliprandi) – Contro il Genoa Wesley non ci sarà. L’esterno brasiliano è stato infatti squalificato dopo l’ammonizione rimediata nel match contro la Juve (era diffidato). Ma se c’è un’assenza che pesa, c’è anche un’opportunità che si apre. A Marassi toccherà a Devyne Rensch raccogliere l’eredità sulla fascia destra. L’olandese arriva da una prova molto convincente proprio contro i bianconeri. Ora scalpita per avere spazio, per dimostrare di poter essere più di una semplice alternativa. Sotto la guida di Gasperini, anche Rensch vede la possibilità di crescere, migliorare e ritagliarsi un ruolo sempre più importante nelle rotazioni.