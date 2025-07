La Roma è sempre più vicina a chiudere uno dei colpi più attesi di questo mercato estivo. Dopo settimane di trattative e pazienza, il club giallorosso è pronto ad accogliere Wesley, terzino brasiliano classe 2000 considerato una delle prime richieste di Gian Piero Gasperini per rafforzare la corsia destra.

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, nelle ultime ore si è sbloccato il nodo principale dell’operazione: il Flamengo, infatti, ha trovato in Emerson Royal il sostituto ideale e si appresta a formalizzare l’acquisto dal Milan per 9 milioni di euro. Questo passaggio consente ora al club brasiliano di liberare Wesley, il cui trasferimento alla Roma sarà a titolo definitivo per una cifra complessiva di 25 milioni più 5 di bonus.

Lo scambio di documenti tra le due società è già in corso e la fumata bianca potrebbe arrivare entro le prossime ore. Wesley ha sempre dato priorità alla Roma, rifiutando altre destinazioni: un segnale forte che conferma la sua volontà di vestire la maglia giallorossa e mettersi subito a disposizione del nuovo tecnico. L’attesa dei tifosi, finalmente, sta per essere ripagata.