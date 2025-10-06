Wesley rinuncia al Brasile: “Non potrò servire la Nazionale nelle prossime gare”

Gian Piero Gasperini potrà contare su un nome in più durante la sosta. Nonostante le undici assenze per le convocazioni internazionali, l’allenatore della Roma avrà infatti a disposizione Wesley, che resterà nella Capitale per recuperare da un piccolo infortunio.

Il terzino brasiliano, reduce da una lieve contusione rimediata contro la Fiorentina, ha deciso di rinunciare alla chiamata della Seleção di Carlo Ancelotti per le prossime amichevoli in Asia. Una scelta dolorosa ma necessaria, confermata dallo stesso giocatore classe 2003 attraverso un post pubblicato sui social.

“Rappresentare il nostro Paese è la realizzazione di un sogno e la possibilità di difendere la nazionale brasiliana in un Mondiale mi motiva ogni giorno, ma purtroppo gli infortuni fanno parte della vita di un atleta e quindi non potrò essere e servire la Nazionale in queste prossime amichevoli in Asia. Farò il tifo per tutti i miei compagni e lo staff, lavorando sodo per la mia ripresa per avere una nuova opportunità con la maglia più vittoriosa del calcio mondiale.”

Un messaggio di maturità e determinazione da parte di Wesley, che ora punta a recuperare al meglio per farsi trovare pronto alla ripresa del campionato.