Il momento della sosta per le Nazionali rappresenta non solo l’occasione per i giocatori di misurarsi con scenari internazionali, ma anche per raccontare sensazioni e vissuti particolari. Tra i protagonisti c’è Wesley, laterale della Roma, che in questi giorni si trova in ritiro con la Seleção brasiliana dopo la sua prima convocazione ufficiale.

Come riportato da TNT Sports, il classe 2003 ha parlato anche della pesante sconfitta per 4-1 subita lo scorso marzo contro l’Argentina. “È stata un’esperienza per imparare. Credo che tutti giochino per vincere. Conosciamo la qualità della squadra argentina. Siamo andati lì per giocare, ci abbiamo provato e ci siamo impegnati. Era una notte in cui tutti sembravano Messi. Non c’era niente da fare, tutto qui. Grazie a Dio ci siamo già qualificati per la Coppa del Mondo. Il mondo non è finito perché abbiamo perso”, ha dichiarato il giallorosso.

Parole che trasmettono maturità e consapevolezza, nonostante la giovane età, e che dimostrano come Wesley stia vivendo questa nuova esperienza con la Nazionale come un’opportunità di crescita, senza dimenticare gli obiettivi futuri con il club capitolino.

