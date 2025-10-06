Piccolo contrattempo per Wesley, che non partirà per il ritiro della nazionale brasiliana in vista delle partite di ottobre. L’esterno giallorosso, nel successo della Roma sulla Fiorentina ha riportato una contusione durante la gara e, in accordo con lo staff medico e tecnico, resterà a Trigoria per recuperare completamente in vista dei prossimi impegni.

Il classe 2003 era stato convocato da Carlo Ancelotti per le sfide del Brasile contro Corea del Sud e Giappone, in programma rispettivamente il 10 e il 14 ottobre. Tuttavia, si è deciso di non rischiare il giocatore, anche per evitare un lungo viaggio intercontinentale che avrebbe potuto aggravare il fastidio.

Wesley resterà dunque a disposizione di Gasperini, con l’obiettivo di tornare in piena forma per la sfida di sabato 18 ottobre contro l’Inter, uno dei big match più attesi del prossimo turno di Serie A.