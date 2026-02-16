Wesley rassicura: “Grazie a Dio nulla di grave” – FOTO

Una serata dai due volti per Wesley, protagonista suo malgrado nel match contro il Napoli. Il laterale brasiliano si è procurato il rigore che ha indirizzato, anche se per poco, la gara in favore della Roma, ma nel contrasto ha rimediato un duro colpo che ha fatto temere il peggio.

Gli esami hanno evidenziato un trauma contusivo-distorsivo alla caviglia sinistra, conseguenza della brutta botta subita durante l’azione del penalty. Attimi di apprensione per lo staff tecnico e per i tifosi giallorossi, soprattutto considerando il momento cruciale della stagione, con la corsa ai posti Champions che entra ora nella fase più calda e decisiva.

È stato lo stesso Wesley, però, a rassicurare tutti attraverso una storia su Instagram: “Grazie a Dio nulla di grave, grazie a tutti per i messaggi”. Parole che allontanano lo spettro di uno stop prolungato e che restituiscono serenità all’ambiente romanista, consapevole di quanto l’energia e la spinta del brasiliano possano risultare determinanti in questo finale di campionato.