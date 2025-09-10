Durante la sessione estiva di calciomercato, la Roma ha cercato un esterno a sinistra di piede destro. Oltre a Bailey non è arrivato nessun altro. Sono stati cercati Sancho, Dominguez, George, Fabio Silva ed altri profili, ma non è arrivato nessun altro.

Ai microfoni con “TNT Brasil” durante il ritiro con i verdeoro, al terzino giallorosso è stato chiesto chi dei suoi ex compagni del Flamengo porterebbe nella capitale. “De Arrascaeta sarebbe perfetto per noi”. L’uruguaiano nell’ultima stagione ha siglato 12 gol e fornito 10 assist. Inoltre il contratto scadrà a Dicembre 2026, ma il problema del calciatore è l’età: 31 anni, dunque non ideale per il progetto escogitato da Massara e Gasperini.