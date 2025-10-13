Wesley ok. Domani con il gruppo

Corriere Dello Sport (G. Marota) – Ultime ore di riposo per quei giocatori che non sono partiti per rispondere alle chiamate delle rispettive nazionali e che hanno beneficiato di due giorni di riposo concessi da Gasparini. Domani pomeriggio la squadra tornerà al Fulvio Bernardini per cominciare ufficialmente i lavori di preparazione al match di sabato prossimo contro l’Inter.

Attesi in gruppo sia Wesley che Bailey, entrambi di rientro dai rispettivi problemi fisici e pronti a strappare una convocazione contro la squadra di Chivu. Se è scontata la presenza del brasiliano, che ha approfittato di una contusione rimediata contro la Fiorentina per ricaricare le energie e prepararsi mentalmente a questo nuovo tour de force, l’attaccante giamaicano dovrà invece dimostrare di essere in una condizione accettabile per poter lavorare con i compagni ed essere ufficialmente a disposizione. Leon scalpita e non vede l’ora di tornare: sogna in una convocazione per domenica prossima, per poi cominciare a raccogliere minuti a partire dalla sfida di Europa League contro il Viktoria Plzen. Atteso il rientro martedì anche di Angeliño, non ancora al suo meglio.