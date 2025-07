Wesley, nuovo segnale social: like al post della Roma per il 98° anniversario

L’esterno brasiliano Wesley França continua a lanciare indizi sul suo possibile futuro in giallorosso. Il terzino del Flamengo, da settimane al centro delle trattative di mercato con la Roma, ha messo un “mi piace” al video pubblicato sui canali social ufficiali del club per celebrare il 98° anniversario della fondazione dell’

. Un gesto che non è passato inosservato ai tifosi, sempre più entusiasti all’idea di vedere il classe 2003 a Trigoria.

Wesley, già seguito da Gian Piero Gasperini ai tempi dell’Atalanta, è una priorità per il tecnico romanista, che vede in lui il profilo ideale per rinforzare la fascia destra. La trattativa con il Flamengo è ai dettagli, con la Roma che ha offerto 25 milioni di euro più bonus, avvicinandosi alle richieste del club brasiliano. Il giocatore, dal canto suo, sembra sempre più coinvolto emotivamente: oltre al like al post per l’anniversario, nei giorni scorsi aveva pubblicato storie Instagram con cuori giallorossi e messo “mi piace” ad una notizia che lo dava vicino alla Roma.

Mentre si limano i dettagli dell’operazione, con contatti attesi nelle prossime ore per definire l’accordo, il terzino brasiliano continua a manifestare la sua volontà di vestire la maglia della Roma, rifiutando altre proposte, come quella dello Zenit. L’arrivo del classe 2003, noto per la sua spinta offensiva e il potenziale evidenziato nel Brasileirão, potrebbe essere il primo grande colpo del mercato giallorosso, dando il via alla costruzione della squadra per la stagione 2025/2026.