Il terzino ex Flamengo è atteso domani mattina a Roma per visionare le sue condizioni. Da quanto riporta Il Romanista, le condizioni di Wesley non sembrano preoccupare i giallorossi. Il calciatore è rimasto fuori dalla lista dei convocati nell’ultima sfida del Brasile contro la Bolivia, per un infiammazione al ginocchio sinistro.

Domani verrà valutato in vista della sfida di domenica contro il Torino. In caso di brutte notizie bisognerà pensare a come sostituirlo: Rensch ha superato il fastidio al ginocchio e potrebbe rimpiazzarlo; un’altra opzione plausibile è quella del ritorno di Celik a tutta fascia.

Per quanto riguarda Leon Bailey, procede la riabilitazione al Fulvio Bernardini per recuperare dall’infortunio rimediato nel primo allenamento con i giallorossi. L’attaccante giamaicano potrebbe tornare a disposizione di Gasperini per la sfida contro il Verona.