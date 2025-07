Il trasferimento di Wesley alla Roma sembra a un passo, ma i tempi si allungano ancora. La trattativa è ormai definita da giorni sulla base di circa 30 milioni di euro (tra parte fissa e bonus), ma manca ancora il tassello finale per sbloccare ufficialmente l’operazione: la chiusura da parte del Flamengo per il sostituto del terzino classe 2003.

Come riportato da globoesporte, il club carioca non ha ancora formalizzato l’arrivo di Vinicius Tobias dallo Shakhtar, e per questo Wesley figura ancora tra i convocati per la sfida di domani contro il Bragantino. Una scelta tecnica in bilico: il calciatore era già stato lasciato in panchina nell’ultima gara contro il Fluminense, con l’allenatore Filipe Luís che aveva spiegato la situazione con grande trasparenza.

“Wesley è ansioso, preoccupato, non è nella condizione mentale migliore per giocare. Ma si è comunque reso disponibile per la squadra”, aveva detto il tecnico. Ora la palla passa nuovamente al Flamengo: la Roma attende fiduciosa, consapevole che l’operazione si sbloccherà soltanto con l’arrivo del sostituto. La fine della telenovela è vicina, ma per il lieto fine serve ancora un ultimo passo.