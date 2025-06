La Gazzetta dello Sport – Le parole di Wesley, esterno del Flamengo, in merito alla possibilità di venire a giocare in Italia: Juve e Roma alla finestra.

Cosa ne pensa del calcio italiano?

“Il mio sogno è giocare in Europa almeno una volta in carriera. Ora sto bene in Brasile e sono focalizzato sul Mondiale per club: vogliamo fare bene e andare avanti il più possibile”.

Gli italiani del Flamengo le hanno dato qualche consiglio?

“Sì, Jorginho, Danilo e Alex Sandro mi hanno parlato molto dell’Italia e mi hanno detto che trasferirmi lì sarebbe una tappa molto importante per la mia crescita”.

Danilo e Alex Sandro le hanno parlato della Juventus?

“No, non abbiamo parlato di Juventus”.

Gerson, invece, le ha consigliato la Roma?

“No, so dell’interesse di Roma e Juve ma non è ancora il momento di pensare al futuro”.