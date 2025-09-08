Non solo campo per Wesley: il terzino della Roma, attualmente in ritiro con la nazionale brasiliana, sta iniziando anche a confrontarsi con la lingua italiana. Dopo un esordio convincente in giallorosso, il numero 43 prova a muovere i primi passi fuori dal campo, mostrando la volontà di ambientarsi anche linguisticamente.

Intervistato da TNT Sports Brasil, Wesley ha scherzato sulla sua conoscenza dell’italiano, aggirando le domande sulla questione: “Sto imparando, conosco i primi termini come ‘Ciao’, ‘come va?’“. Il giocatore ha ammesso che, sebbene ci sia ancora molta strada da fare, i fondamentali li ha già acquisiti e con il tempo potrà migliorare sia sul piano linguistico che tecnico.

Questo piccolo episodio dimostra quanto il brasiliano voglia integrarsi rapidamente nella Roma e nella vita quotidiana della città, confermando impegno e professionalità anche fuori dal rettangolo di gioco.

https://www.instagram.com/share/BAA5i4FL_c