Wesley è pronto a volare verso la sua nuova avventura in Italia. Come rivelato da Filippo Biafora su X, il Flamengo ha autorizzato la partenza del giovane terzino, che lascerà Rio de Janeiro questa sera alle 19:25 (ora italiana) a bordo del volo AZ 673 diretto a Roma.

L’arrivo nella Capitale è previsto per le 6:40 di domenica mattina. Insieme a lui, anche i suoi tre agenti. Gasperini può sorridere: il nuovo esterno destro è ormai in arrivo.

L’accordo con il Flamengo è stato definito sulla base di 25 milioni di euro più 5 milioni di bonus, per un totale di circa 30 milioni di euro, una cifra che testimonia la fiducia della Roma nel potenziale del giovane terzino. La chiusura della trattativa è stata possibile grazie all’individuazione di Emerson Royal come sostituto di Wesley da parte del club brasiliano, con l’ex Milan atteso in Brasile per finalizzare il suo trasferimento.