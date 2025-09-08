Un momento di leggerezza ha animato il ritiro della nazionale brasiliana, con il terzino della Roma, Wesley França, protagonista di un simpatico episodio che ha strappato sorrisi a compagni e allenatore. Durante una sessione di allenamento in preparazione alle qualificazioni mondiali, il giovane giallorosso è arrivato in ritardo sul campo, mancando l’inizio del riscaldamento con il resto del gruppo. Un errore che non è passato inosservato, ma che è stato accolto con ironia e buonumore dal commissario tecnico Carlo Ancelotti e dai suoi compagni di squadra.

Nonostante l’episodio, Wesley continua a godere della fiducia di Ancelotti, che lo ha convocato per le sfide contro Cile e Bolivia, valide per le qualificazioni ai Mondiali 2026. Il terzino, reduce da un’ottima prestazione nella vittoria per 3-0 contro il Cile, dove ha sfoggiato una spinta offensiva costante e una precisione nei passaggi ottimale, si sta ritagliando uno spazio importante nella Seleção. La sua convocazione, a sorpresa, è arrivata dopo un eccellente impatto con la Roma, dove si è già messo in luce come uno degli acquisti più azzeccati del mercato estivo.

https://x.com/tntsportsbr/status/1965065286559596690?s=46