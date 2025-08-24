Un debutto da sogno, un gol decisivo e una premonizione che ha fatto impazzire i tifosi della Roma: Wesley Vinícius França Lima, il nuovo terzino brasiliano dei giallorossi, ha lasciato il segno nella sua prima partita ufficiale con la maglia giallorossa, contro il Bologna, nella giornata di apertura del campionato di Serie A 2025/26. Ma ciò che ha reso la sua prestazione ancora più speciale è stato il messaggio premonitore condiviso sui social, che ha scatenato l’entusiasmo dei tifosi e fatto parlare il mondo del calcio.

Prima del fischio d’inizio della sfida contro il Bologna, Wesley aveva confidato a un amico in una chat di WhatsApp: “Hoje vou fazer gol” (“Oggi farò gol”). Un’affermazione audace, quasi profetica, che il giovane brasiliano ha trasformato in realtà al 53° minuto, sfruttando un errore del difensore rossoblù Lucumí e trafiggendo il portiere Skorupski con un gol che ha deciso la partita, regalando alla Roma una vittoria per 1-0.