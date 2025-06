Uno degli obiettivi della Roma è Wesley, terzino brasiliano del Flamengo che piace molto a Gasperini. E non solo, in quanto la concorrenza non manca. Il classe 2003 è impegnato al Mondiale per club e sulla questione si è espresso Boto, DS del club brasiliano. Queste le sue parole alla Gazzetta dello Sport: “Per Wesley non bastano venti milioni come sento dire: ne servono almeno trenta. Ufficialmente non c’è nulla ma ufficiosamente…”. E poi: “Non siamo obbligati a cederlo, anche se è pronto per l’Europa: vedremo dopo il Mondiale per club”.