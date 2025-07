Corriere dello Sport (R. Maida) – La Roma ha promesso cinque innesti a Gasperini e in qualche modo lo accontenterà. Ora il focus è su Rios ma Massara sta trattando su più fronti e sta aspettando il momento migliore per l’affondo. Per Wesley le parti si aggiorneranno nei prossimi giorni.

Più vicino è l’arrivo di Ferguson. Manca ancora l’intesa con il Brighton sulla cifra del riscatto ma la Roma ha già l’accordo con il giocatore irlandese. Oltre a loro, Gasperini ha bisogno di un difensore centrale e di una seconda punta possibilmente di piede destro.