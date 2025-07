Corriere dello Sport (J. Aliprandi) – Per Gasperini la partita di oggi contro il Cannes alle 18:00 sarà l’occasione per schierare in campo dal primo minuto i nuovi acquisti. Spazio in avanti a Evan Ferguson. El Aynaoui, invece, giocherà accanto a Koné, così come esordirà Wesley. Dybala, invece, potrebbe beneficiare di qualche altro giorno di riposo per gestione atletica: ci sarà Soulé al suo posto.