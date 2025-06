Il nome di Wesley continua a rimbalzare nei radar del calciomercato europeo. Il giovane terzino destro del Flamengo, classe 2003, è finito al centro dell’attenzione di diversi club, compresa la Roma, che lo ha individuato come uno dei profili ideali per rinforzare la fascia in vista della prossima stagione.

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà su X, però, i giallorossi dovranno affrontare una concorrenza piuttosto agguerrita: sarebbero infatti almeno cinque le squadre che hanno già chiesto informazioni sul talento brasiliano. Si tratta di due club italiani, due spagnoli e una società russa.

Il Flamengo, dal canto suo, non ha intenzione di svendere il giocatore: per lasciarlo partire, la richiesta parte da 25-28 milioni di euro, a cui andrebbero aggiunti eventuali bonus capaci di far lievitare il prezzo finale ben oltre i 30 milioni. Una cifra importante, che però non sembra spaventare i tanti club interessati.