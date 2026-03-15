Wesley espulso contro il Como: salterà Roma-Lecce

Non una notizia di primissimo piano, ma comunque significativa per gli equilibri della corsa europea e per la gestione delle rotazioni di squadra. L’espulsione maturata nel corso della sfida contro il Como rischia infatti di pesare sulle scelte tecniche della Roma nelle prossime settimane di Serie A.

Il brasiliano Wesley è stato espulso al 64° minuto del match, lasciando i giallorossi in inferiorità numerica per oltre mezz’ora. Una situazione che ha inevitabilmente condizionato il finale di gara e che avrà ripercussioni anche sul prossimo impegno di campionato.

Il difensore salterà infatti la sfida contro il Lecce, valida per la 30ª giornata, privando l’allenatore di un’opzione importante nella gestione del reparto arretrato. Una squalifica che costringerà lo staff tecnico a rivedere assetti e gerarchie in una fase cruciale della stagione.