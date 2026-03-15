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Diego Carlos: “La cosa più importante è continuare a competere e fare il meglio possibile per la squadra” Fabregas: “È stata una bella partita, me la sono goduta. Una partita con due squadre molto intense” Gasperini: “Wesley? Non c’è niente, non entra neanche, si sposta addirittura. Non è la prima volta che il Como ha queste situazioni” Diao: “Lavoriamo tanto con lo staff tecnico” Da Cunha: “Cerchiamo sempre di fare male alle altre squadre in ogni modo” Serie A, Como-Roma 2-1: giallorossi in sesta posizione Wesley espulso contro il Como: salterà Roma-Lecce Kempf: “Penso che la Roma sia una grande squadra, con buoni giocatori” El Shaarawy: “Forse sono mancate le finalizzazioni. Oggi è una partita molto importante per la classifica” Massara: “Il rientro di El Shaarawy per noi è molto importante per il contributo che ha sempre dato”
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Wesley espulso contro il Como: salterà Roma-Lecce

Redazione
Pubblicato 2 ore fa il 15/03/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Wesley espulso contro il Como: salterà Roma-Lecce

Non una notizia di primissimo piano, ma comunque significativa per gli equilibri della corsa europea e per la gestione delle rotazioni di squadra. L’espulsione maturata nel corso della sfida contro il Como rischia infatti di pesare sulle scelte tecniche della Roma nelle prossime settimane di Serie A.

Il brasiliano Wesley è stato espulso al 64° minuto del match, lasciando i giallorossi in inferiorità numerica per oltre mezz’ora. Una situazione che ha inevitabilmente condizionato il finale di gara e che avrà ripercussioni anche sul prossimo impegno di campionato.

Il difensore salterà infatti la sfida contro il Lecce, valida per la 30ª giornata, privando l’allenatore di un’opzione importante nella gestione del reparto arretrato. Una squalifica che costringerà lo staff tecnico a rivedere assetti e gerarchie in una fase cruciale della stagione. 

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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