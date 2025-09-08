Dal ritiro della nazionale brasiliana arrivano parole di stima per il nuovo tecnico della Roma. Wesley, terzino giallorosso convocato da Carlo Ancelotti e protagonista di una buona prestazione contro il Cile, ha parlato del suo percorso e dell’impatto avuto da Gasperini sul suo gioco.

Intervistato da TNT Sports Brasil, Wesley ha sottolineato l’influenza dell’allenatore: “Gasperini è incredibile. Per me ha influito parecchio, sia a livello tecnico che mentale. Mi ha aiutato a capire meglio il mio ruolo e a crescere come calciatore“. Di seguito le dichiarazioni dell’esterno brasiliano:

Su Gasperini.

“Quando sono arrivato alla Roma, ho trovato un allenatore incredibile. Quello che sta facendo con me, il modo in cui mi sta allenando… Spero davvero di crescere molto. Ci vorrà tempo, ovviamente. Non succede dall’oggi al domani, non diventerò Dani Alves all’improvviso, è impossibile. Ma so che ci vorrà tempo, e sento che quando un allenatore desidera così tanto un giocatore, questo conta molto. Perché lui mi chiamava, parlava con me. C’erano altre offerte, certo. Ma un allenatore che ti chiama, che ti voleva già l’anno scorso, poi va in un’altra squadra e ti vuole di nuovo… questo ha influito parecchio. E spero che con lui io possa solo crescere, come è successo con tutti i giocatori che erano con lui all’Atalanta”.

Sul primo incontro con i campioni del Brasile.

“Vinicius, Rodrigo, Marquinhos… All’inizio ero un po’ timido, però loro sono impressionanti. Tutti quelli che arrivano, loro li accolgono in un modo che solo chi lo vive davvero può capirlo. Quindi quel giorno ero impazzito. Ci seguiamo anche su Instagram, però… all’esterno sembrava che stessi sempre a mio agio con loro, ma dentro di me era tipo… “Cavolo, che ci faccio qui? Con Vini, con Rodrygo…”. Loro hanno un ruolo molto importante di aggregare con le parole. Tu stai lì in silenzio, loro vengono a parlare con te, avviano una conversazione. A volte ci sono persone che non sono nel momento migliore. Loro vanno e le tirano su di morale. Sono di altissimo livello, non avrebbero bisogno di farlo. Ma lo fanno perché sanno che quando arriva un nuovo giocatore, se quella persona si sente più a suo agio, giocherà meglio, sarà più sicura. E quindi, per me, questa è stata una cosa che ho apprezzato molto da parte di tutti. Perché tutti ti trattano bene e cercano di portarti dalla loro parte per farti stare bene. Farti sentire a casa. Siamo nella Nazionale brasiliana, la cosa deve essere diversa. Non è come nei club dove ci sono piccole rivalità, quelle cose lì, no. Qui tutti devono essere uguali. E questo è molto importante per tutto il gruppo”.

Su Estevao del Chelsea.

“Bisogna parlare di questo periodo. È un altro livello, un’altra cosa. Io gliel’ho detto, gli ho detto: “Guarda, io sono qui per marcare, vai, attacca, che qui in difesa ci penso io. Ti aiuterò qualche volta lì davanti, ma il resto tocca a te, perché non si può fare diversamente”. Un giocatore di un altro livello è qualcosa di incredibile. Per me, uno dei migliori giocatori che ci siano nel ruolo. A diciotto anni. È incredibile, davvero incredibile. Per me è un giocatore eccellente e spero che cresca, vinca tanti titoli e segni tanti gol con la Nazionale”.

Sulla sconfitta per 4-1 contro l’Argentina.

“Ci è servito di lezione. Penso che tutti giochino per vincere, ma non sempre è possibile. Sappiamo della qualità della squadra dell’Argentina. Quindi siamo andati lì per giocare, ma non è andata. Abbiamo provato, ci siamo impegnati, ma quella sera sembrava che tutti fossero Messi. Non c’era cosa da fare. A loro riusciva tutto, noi abbiamo provato, ma è andata così. Grazie a Dio siamo qualificati per la Coppa del Mondo. Quindi quel risultato non ci ha dato problemi, tra virgolette, non ha avuto conseguenze”.