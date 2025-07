L’intesa tra Roma e Flamengo è sempre più vicina per portare Wesley in giallorosso. Con il giocatore l’accordo c’è da tempo. Massara si è spinto, come riporta La Gazzetta dello Sport, a mettere sul piatto 25 milioni più bonus. Il club brasiliano, prima di lasciarlo andare, deve trovare il sostituto. Nel frattempo il terzino, già voluto da Gasperini ai tempi di Bergamo, ha postato una storia in compagnia della famiglia con tanto di cuori giallorossi. E la didascalia: “Tutto per voi”.