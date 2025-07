La Gazzetta dello Sport (A. Pugliese) – Nella notte appena passata Wesley era a Braganca Paulista per la sfida tra Bragantino e Flamengo. Ma già nella giornata di oggi potrebbe lasciare il Brasile per sbarcare a Roma e abbracciare finalmente Gasperini.

Ma queste sono ore decisive anche per Daniele Ghilardi, con la Roma che entro il weekend affonderà il colpo per chiudere la trattativa con il Verona sulla base di dieci milioni più 2 di bonus. Massara, invece, ha messo gli occhi su Marc Bernal, centrocampista classe 2007 del Barcellona, che costa una decina di milioni. Su di lui c’è anche il Betis Siviglia.