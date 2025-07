Wesley ai saluti con il Flamengo? Filipe Luis conferma: “C’è una possibilità concreta”

Il futuro di Wesley sembra ormai segnato: il giovane terzino brasiliano è sempre più vicino alla Roma. La conferma arriva direttamente dalle parole di Filipe Luis, allenatore del Flamengo ed ex colonna difensiva dell’Atletico Madrid, che ha parlato apertamente del possibile addio del giocatore dopo il match contro il Fluminense.

Come riportato in conferenza nel post partita, Filipe Luis ha dichiarato: “C’è una possibilità concreta che vada via. E, se dovesse succedere, la società cercherà un sostituto”. Parole che lasciano poco spazio all’interpretazione, e che sembrano aprire ufficialmente la porta al trasferimento del classe 2003 in giallorosso.

Il tecnico ha poi aggiunto: “Wesley è ansioso, preoccupato, come è normale che sia. È una decisione che coinvolge tutta la sua vita, non solo la carriera. Ma si è messo comunque a disposizione. Non è nella miglior condizione mentale per giocare, ma lo rispetto e cerco di aiutarlo”. Un passaggio delicato, dunque, che la Roma sta monitorando da vicino. La palla passa ora alla dirigenza capitolina per chiudere l’operazione.