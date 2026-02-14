Bellissima notizia per quanto riguarda Edoardo Bove.

Il centrocampista classe 2002 è entrato a solcare un campo da calcio in una gara ufficiale. Al minuto 86 della sfida tra Preston e Watford, l’ex Roma ha debuttato con la maglia del Watford, sancendo il suo ritorno in campo a distanza di circa un anno e mezzo dal malore che lo aveva colpito durante il match tra Fiorentina ed Inter. L’ex Roma è stato celebrato dalla pagina degli Hornets.

Di seguito il link della pagina X:

https://x.com/WatfordFC/status/2022714599322103931?s=20