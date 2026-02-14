Bellissima notizia per quanto riguarda Edoardo Bove.

Il centrocampista classe 2002 è entrato a solcare un campo da calcio in una gara ufficiale.  Al minuto 86 della sfida tra Preston Watford, l’ex Roma ha debuttato con la maglia del Watford, sancendo il suo ritorno in campo a distanza di circa un anno e mezzo dal malore che lo aveva colpito durante il match tra Fiorentina ed Inter. L’ex Roma è stato celebrato dalla pagina degli Hornets.

Di seguito il link della pagina X:

https://x.com/WatfordFC/status/2022714599322103931?s=20

