Dopo il debutto con Roma e il passaggio al Sassuolo con cui è retrocesso, Cristian Volpato ritorna in Serie A pronto a giocarsi una maglia da titolare in neroverde. L’ex fantasista giallorosso ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport parlando del passato nel club capitolino e di quella che sia aspetta per la prossima stagione. Ecco le sue parole:

Quale salto di qualità personale si aspetta?

”Penso a quando devo fare la gio cata e quando invece devono essere fatte le cose semplici. Questo lo si può raggiungere giocando con continuità. Non ho avuto sempre la possibilità di giocare, l’ultima volta che ci sono riuscito per 5 partite consecutive è stato con la Roma di Mourinho”.

Chi vede come possibile sorpresa?

”Il Bologna m’incuriosisce, ma a dirla tutta non sarebbe certo una sorpresa visto quello che ha fatto la stagione scorsa. Anche la Roma può fare molto bene, sta costruendo un organico di valore”.

Le piace il progetto Roma con Gasperini e Ranieri?

“L’allenatore è top, sa tirare fuori il meglio dai giocatori. Ranieri vive di luce propria, è un grande”.