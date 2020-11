Volano accuse. Luis Alberto a Lotito: “E i soldi per noi?”

La Gazzetta dello Sport (S. Cieri) – Non solo tamponi. Ora alla Lazio deflagra pure il caso Luis Alberto. Il centrocampista spagnolo, fresco di rinnovo contrattuale fino al 2025, attacca frontalmente la società attraverso i social. L’oggetto del contendere sono dei mancati pagamenti o più verosimilmente il ritardo nel versamento degli stessi. la polemica è scoppiata dopo l’ufficializzazione dalla società di Lotito di aver acquisito un aereo personalizzato che da qui in avanti sarà il vettore ufficiale delle trasferte della squadra di Inzaghi. Lo sfogo dello spagnolo avviene in due atti. Nel primo il centrocampista è sibillino: “Tutto molto bello, ma quando ci occupiamo di quello che c’è dentro? Apparenza… “, con tanto di emoji arrabbiata. Successivamente in una diretta Twitch ha risposto a una domanda di un tifoso laziale proprio sul nuovo aereo: “Ho visto che comprano cose, ma non ci pagano. Spendono tanti soldi, ma per noi non c’è niente”.