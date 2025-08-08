Il Tempo (F. Biafora) – Le parole di Matias Soulé tra passato, presente e futuro.

Come sta andando questo ritiro in Inghilterra?

“Ci stiamo trovando molto bene e stiamo lavorando tanto. Il ritiro è tosto però piano piano ci stiamo ambientando per arrivare pronti per il campionato”.

Quasi un mese che vi allenate con Gasperini: sensazioni?

“Sta andando benissimo con lui. Ci sta aiutando molto e piano piano stiamo capendo le idee che ha”.

Il suo ruolo è un po’ cambiato rispetto all’anno scorso, come si sta trovando?

“All’inizio pensavo avrei avuto più difficoltà. Ma la sua idea di giocare sempre in avanti e di essere ben proiettato verso la porta mi sta piacendo molto. Mi sto trovando molto bene. Io poi sono fare un po’ tutti i ruoli però mi piace essere vicino alla porta”.

Com’è stato questo suo primo anno a Roma?

“All’inizio non è stato bellissimo, ci sono state un po’ di difficoltà della squadra e anche individualmente. Con l’arrivo di mister Ranieri ho ritrovato tranquillità e fiducia”.

A gennaio c’è stato un momento in cui poteva andare via…

“Sì, ho avuto qualche offerta però parlando con il mister mi ha detto che avrei avuto le mie opportunità e che sarebbe arrivato un bel momento per me. Devo ringraziarlo, mi ha dato fiducia e tranquillità”.

Quali sono gli obiettivi di quest’anno?

“Vogliamo arrivare fino in fondo a tutte le competizioni. Speriamo quest’anno di entrare in Champions”.

Pensa che con Gasperini si possa trovare questa continuità nel corso dell’intera stagione per arrivare in Champions?

“Penso di sì, ci deve essere tranquillità intorno alla squadra. Con il mister e con lo staff c’è un bell’ambiente di lavoro”.

Lei e Dybala siete grandi amici però giocate nello stesso ruolo. Come gestirete la “concorrenza”?

“Deciderà il mister. Mi ha chiesto di fare il quinto e potrei farlo. Non ho problemi a spostarmi di fascia, faccio tutto”.

Un altro amico è Paredes che è tornato al Boca Juniors…

“Ci manca tanto, stavamo sempre insieme. Era il suo sogno e spero che il Boca riesca a riprendersi”

Magari ne arriva un altro di argentino…ha parlato con Echeverri?

“Gli ho solo chiesto come stava però di mercato non so niente. Non mi ha chiesto consigli sulla Roma o su Roma”.

Dovbyk e Ferguson sono i due centravanti con cui dovrà dialogare, come si trova con loro?

“Molto bene. Sono un po’ diversi come caratteristiche e devono adattarsi a questo modo di giocare del mister. Però ci stiamo lavorando”.

Qual è il rapporto con Roma e con la tifoseria?

“Mi trovo molto bene, sono felice qua. Mi sono stabilizzato, spero di poter rimanere per tanto tempo”.

La Roma ha fatto firmare un triennale a Gasperini. Dove si vede lei alla fine di questi anni?

“Sarò più maturo, con più esperienza. Spero di poter vincere qualcosa in questi tre anni, voglio farlo con la Roma il prima possibile”.

Dei nuovi calciatori chi l’ha stupita?

“El Aynaoui: può fare tutto”.

L’anno prossimo c’è il Mondiale, è un suo obiettivo esserci?

“Certo, per noi argentini la Nazionale è importantissima”.