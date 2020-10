Voglia di stupire

Il Tempo (A. Austini) – A San Siro si disputa il vero big match di giornata: Milan-Roma. La partita richiama l’interesse generale. In campo scende la capolista apparentemente imbattibile contro una Roma smaniosa di dimostrare le sue ambizioni da Champions. La Roma si presenta con la difesa a tre e un Pedro in più rispetto all’ultimo confronto perso in estate. Fonseca si avvicina alla sfida con una fiducia ritrovata, dopo la scommessa vinta in Europa League, e l’ambiente attorno a lui sembra più sereno. “Nelle ultime partite abbiamo avuto una serie di risultati positivi che sono la dimostrazione di quanto siamo in armonia e con fiducia. Abbiamo creato un’identità forte, puoi farlo solo se sono tutti uniti, contenti e motivati“.