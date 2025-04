Il Messaggero – Non si sbaglia mai a chiamare a raccolta i tifosi della Roma. Claudio Ranieri conosce bene la sua gente e sa quanto sia sensibile al richiamo del club, anche sotto la pioggia. È un amore incondizionato che va oltre le delusioni e un amore che quest’anno non è stato alimentato dai risultati. Di incertezze in questa Roma ce ne sono tante e il tecnico è quella più rilevante. Non è chiaro poi se il prossimo anno l’organico sarà rifondato o più semplicemente migliorato. Non è scritto neanche il futuro europeo, perché un calendario difficile non spiana la strada verso l’Europa League.

I bambini ieri aspettavano anche Paulo Dybala, che purtroppo era impegnato in alcune terapie a Trigoria, ma, la Joya ha promesso che resterà il prossimo anno. Soprattutto dopo il rinnovo del contratto arrivato qualche tempo fa. Se l’argentino rappresenta una certezza, a breve potrebbe esserlo anche Mile Svilar. Il portiere è richiesto in Premier League e il suo operato non è passato inosservato. Ghisolfi sono alcune settimane che sta lavorando con il suo agente e la fumata bianca potrebbe arrivare a breve.