Rudi Voeller, ex attaccante giallorosso e attuale direttore sportivo della nazionale tedesca, ha rilasciato un’intervista a LaPresse in occasione della serata di gala della stampa sportiva tedesca (Deutscher SportpresseBall), all’Opera di Francoforte.

Il “tedesco volante” ha seguito alcune partite della sua ex squadra, attualmente prima in classifica con l’Inter e si è detto impressionato da come Gasperini la sta portando avanti. “L’ho vista poche volte. Ma devo essere sincero, ho visto la partita con il Milan. È stata nettamente superiore, ha fatto veramente una grande partita. Peccato che hanno perso, ma sicuramente farà un grande campionato. Secondo me è tutto possibile quest’anno per loro”.

Voeller, continua, spera anche che l’Italia riesca a qualificarsi ai Mondiali del 2026 dopo le assenze nelle edizioni del 2018 e del 2022. “Un Mondiale senza l’Italia perde qualcosa”. Su un’eventuale finale tra gli Azzurri di Gattuso e i tedeschi di Nagelsmann, non ha dubbi: “Italia in finale contro la Germania? Firmo subito” ha commentato sorridendo.