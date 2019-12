Viviano: “Petagna è pronto a confrontarsi con una piazza come Roma”

Emiliano Viviano, portiere in questo momento senza club, ha rilasciato delle dichiarazioni a soccermagazine.it. Tra gli argomenti trattati l’ipotetico arrivo di Petagna alla Roma. Ecco un estratto delle sue parole:

La tua ultima esperienza è stata alla SPAL, il cui giocatore più in vista attualmente è Petagna, accostato fortemente alla Roma: secondo te il ragazzo è pronto per una big o deve ancora esprimere il suo potenziale?

Secondo me è pronto, poi valgono entrambe le cose: gliel’ho detto tante volte anche a lui, sono convinto che Andrea abbia ancora grandissimi margini di miglioramento, però è un ragazzo giovane, che ha voglia. Confrontarsi con una piazza come Roma, che ritengo una delle più difficili in assoluto in Italia, deve essere anche un vantaggio per lui. Magari con meno pressione, perché, insomma, ci sono tanti altri grandi giocatori e potrebbe avere più tempo per esplodere.