Viviano: “Mi dicono che Zaniolo sia un bambinone. Al Milan farebbe bene”

Emiliano Viviano, ex portiere, ha parlato di Nicolò Zaniolo ai microfoni di calciomercato.it sul canale Twitch di TvPlay: “Non lo conosco personalmente, solo per vie traverse, ma mi dicono sia un bambinone. Mi sembra sia sempre stato messo in altre questioni da mamma, fidanzata e quant’altro. Per gestire tutto questo a Roma devi essere bravo. Sul campo poi secondo me il modo di giocare della Roma non lo valorizza. Se può fare la mezzala? Può fare tutto con quel fisico. La Roma per lui è un problema? Se andasse al Milan farebbe benissimo“.